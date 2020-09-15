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Сибирские ученые увеличат срок хранения еды с помощью облучения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Учёные из Новосибирска обработали грибы ускоренным потоком электронов, они надеются увеличить срок хранения продуктов без потери их полезных свойств, сообщила во вторник пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Учёные НГТУ и Института ядерной физики СО РАН проводят опыты по ионизирующему облучению грибов и других продуктов, чтобы сохранить их свойства и продлить сохранность при меньшем уровне облучения. Опыты начали проводить на грибах – вешенках.

Преимущество ионизирующего облучения в том, что можно подавить жизнедеятельность бактерий и других микроорганизмов, не воздействуя на них химическими соединениями или температурой. Продукт, обработанный ускоренным потоком электронов, в отличие от замороженного, не теряет своих свойств. А в отличие от свежего в вакуумной упаковке,  хранится на 10-15 дней дольше.

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«Когда мы обрабатываем продукты теплом или холодом, мы значительно снижаем количество содержащихся биологически активных компонентов за счет потерь при размораживании, образующихся при разрыве клеток или теплового воздействия, разрушающего достаточно большой спектр витаминов. При ионизирующем облучении продуктов витамины сохраняются.

Преимущества использования ионизирующего облучения очевидны в случаях, когда невозможно использовать другие методы обеспечения микробиологической безопасности: нельзя кипятить, подогревать, замораживать. Подвергая радиационной обработке различные виды продуктов питания, можно сократить потери при транспортировке и хранении плодов и овощей. Не создавая специальных условий, увеличить сроки хранения мяса, рыбы, птицы, задержать процессы прорастания картофеля и других клубнеплодов, сохранить качество в процессе длительной транспортировки скоропортящихся ягод», — прокомментировала заведующая кафедрой технологии и организации пищевых производств НГТУ Лада Рождественская.

Сейчас ионизирующее облучение — дорогая технология из-за высокого уровня облучения. Одна из задач учёных — минимизировать экономические затраты, сохраняя нужный эффект.

«Одна из актуальных проблем технологического развития сферы питания – увеличить ассортимент продукции с высокими потребительскими свойствами, максимально используя имеющиеся природные ресурсы. Сейчас возрастает роль грибной продукции и развития грибоводства в России, и в частности в Сибирском регионе. Благодаря своим вкусовым качествам и полезным свойствам грибы — это перспективное сырье для производства полуфабрикатов и продукции общественного питания», — рассказала старший преподаватель кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Анастасия Дриль.

В результате опытов учёные установили положительное влияние ионизирующего излучения на повышение содержания свободного белка и биологической ценности вешенки и на сроки годности разработанного из неё полуфабриката.

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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅