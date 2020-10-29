Приставы помогли красноярцу стать миллионером

Судебные приставы взыскали заработную плату с предприятия-должника за два года, красноярец получил больше 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Горнодобывающее предприятие задолжало мужчине зарплату за два года. Он обратился в суд, а затем к судебным приставам. Было возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании в пользу гражданина задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда в размере более 1 миллиона рублей.

Пристав нашел деньги на банковских счетах должника-предприятия и перечислил мужчине.

Красноярский край, по данным Росстата на первое полугодие 2020 года, вошел в число самых проблемных регионов по задержке зарплаты. На тот момент сумма общего долга перед сотрудниками составляла 98,3 миллиона рублей.