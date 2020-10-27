Мишустин рассказал про «вечные» санкции против России

Россия всегда жила в санкциях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и руководством фракций. По словам главы правительства, главное для страны — развивать собственную экономику.

«Без сомнения, санкции — это важнейший элемент, с которым мы живем. Не мне Вам говорить о том, что мы всегда жили с санкциями. Последние 150-200 лет Россия или Российская империя без санкций не существовала», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что для России в такой ситуации самым главным является развитие собственной экономики, собственных технологий, образования, науки, а также отечественной медицины.

Российские власти неоднократно заявляли, что санкции облегчили жизнь многим секторам национальной экономики, которые лишились конкуренции западных компаний из-за ухода из России. В частности, после введения санкций в 2014 году серьезных рост показало сельское хозяйство.