Кастрация педофилов: зачем нужен новый закон?

Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов, разработанный «Единой Россией», готов к внесению в Госдуму, правительство и Верховный суд. Как работает химическая кастрация, кому она грозит, зачем Уголовному кодексу новая норма и почему специалисты критикуют инициативу?

Педофилия — расстройство сексуального предпочтения, когда человек в качестве объекта выбирает ребенка. По Международной классификации болезней, это сексуальная тяга к мальчикам и девочкам препубертатного или раннего пубертатного возраста.

Что хотят изменить

Речь идет о внесении правок в статьи 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и 101.1 УК РФ «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», пишут «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборныго.

Статью 99 предлагается дополнить «химической кастрацией». В статье 101.1 планируется добавить сам термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства.

Разработчики законопроекта под химической кастрацией понимают «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Перечень таких препаратов будет составлен позднее, после консультаций с медиками и другими заинтересованными специалистами.

Авторы инициативы указывают, что причиной разработки документа стал рост преступлений против несовершеннолетних. Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, в России за 2019 год было совершено 1266 сексуальных преступлений против детей. С 2016 года число таких правонарушений выросло на 20%.

Кому грозит кастрация

Кастрировать с помощью «химии» предлагается совершеннолетних, осужденных за изнасилование или за принуждение к сексу ребенка до 14 лет. Для этого потребуется соответствующее заключение психиатров и решение суда. Процедура не заменяет тюремное заключение, фактически это дополнительное наказание, действующее даже после отбытия срока.

Сейчас педофилов наказывают по следующим статьям УК РФ: 131 «Изнасилование», 132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия».

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Согласно Уголовному кодексу, изнасилование несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет, а ребенка, не достигшего 14-летнего возраста — от 12 до 20 лет. Также для серийного педофила возможно пожизненное лишение свободы.

Проект закона о химической кастрации уже вносился в Госдуму в 2011 году сенатором Антоном Беляковым, его поддержал президент РФ Дмитрий Медведев, однако в апреле 2016 года комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству его отклонил.

На сегодня химическая кастрация педофилов практикуется в нескольких странах. Так, с 2009 года эта процедура узаконена в Польше, с 2016 года — в Индонезии. Закон о химической кастрации педофилов 1 января 2018 года был принят в Казахстане. Процедура разрешена в ряде штатов США.

Почему кастрацию критикуют

Химическая кастрация представляет собой регулярное введение препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность путем блокировки выработки гормона тестостерона или торможения психики нейролептиками. Среди таких препаратов — ципротерон ацетат и бенперидол.

Процедура считается обратимой, однако критикуется медиками из-за серьезных побочных эффектов, которые могут сохраняться в течение жизни. Международные исследования показали, что химическая стерилизация способна вызывать пониженную плотность костей, остеопороз, кардиоваскулярные заболевания, потерю мышечной массы, рост груди по женскому типу у мужчин.

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Американский Совет по гражданским правам в 2006 году признал, что химическая стерилизация противоречит правам человека, так как полностью лишает его сексуального желания и приводит к физическим изменениям из-за искусственного гормонального сбоя. Кроме этого, такое наказание применимо только к мужчинам, хотя сексуальные преступления против несовершеннолетних совершают и женщины.

Кроме того, европейский опыт использования таких лекарств показал, что химическая кастрации действует не на всех преступников. «В первую очередь, педофилия — психическая девиация, поэтому некоторые такие граждане сохраняют свои наклонности даже после введения препарата», — прокомментировал Sibnet.ru психотерапевт Алексей Козлов.

По словам специалиста, принудительное лечение признанных невменяемыми педофилов с помощью химических препаратов разрешено в России с 2012 года, однако на практике суд не назначает такие процедуры из-за высокой стоимости курса и отсутствия специальных медицинских комиссий. В итоге введение новых поправок в УК может оказаться формальным.