НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Кастрация педофилов: зачем нужен новый закон?

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Фото: derneuemann / Pixabay License
Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов, разработанный «Единой Россией», готов к внесению в Госдуму, правительство и Верховный суд. Как работает химическая кастрация, кому она грозит, зачем Уголовному кодексу новая норма и почему специалисты критикуют инициативу?
Педофилия — расстройство сексуального предпочтения, когда человек в качестве объекта выбирает ребенка. По Международной классификации болезней, это сексуальная тяга к мальчикам и девочкам препубертатного или раннего пубертатного возраста.

Что хотят изменить

Речь идет о внесении правок в статьи 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и 101.1 УК РФ «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», пишут «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборныго.

Статью 99 предлагается дополнить «химической кастрацией». В статье 101.1 планируется добавить сам термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства.

Разработчики законопроекта под химической кастрацией понимают «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Перечень таких препаратов будет составлен позднее, после консультаций с медиками и другими заинтересованными специалистами.

Авторы инициативы указывают, что причиной разработки документа стал рост преступлений против несовершеннолетних. Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, в России за 2019 год было совершено 1266 сексуальных преступлений против детей. С 2016 года число таких правонарушений выросло на 20%.

Кому грозит кастрация

Кастрировать с помощью «химии» предлагается совершеннолетних, осужденных за изнасилование или за принуждение к сексу ребенка до 14 лет. Для этого потребуется соответствующее заключение психиатров и решение суда. Процедура не заменяет тюремное заключение, фактически это дополнительное наказание, действующее даже после отбытия срока.

Сейчас педофилов наказывают по следующим статьям УК РФ: 131 «Изнасилование», 132 «Насильственные действия сексуального характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и 135 «Развратные действия».

#Любовь
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны

Согласно Уголовному кодексу, изнасилование несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет, а ребенка, не достигшего 14-летнего возраста — от 12 до 20 лет. Также для серийного педофила возможно пожизненное лишение свободы.

Проект закона о химической кастрации уже вносился в Госдуму в 2011 году сенатором Антоном Беляковым, его поддержал президент РФ Дмитрий Медведев, однако в апреле 2016 года комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству его отклонил.

На сегодня химическая кастрация педофилов практикуется в нескольких странах. Так, с 2009 года эта процедура узаконена в Польше, с 2016 года — в Индонезии. Закон о химической кастрации педофилов 1 января 2018 года был принят в Казахстане. Процедура разрешена в ряде штатов США.

Почему кастрацию критикуют

Химическая кастрация представляет собой регулярное введение препаратов, уменьшающих либидо и сексуальную активность путем блокировки выработки гормона тестостерона или торможения психики нейролептиками. Среди таких препаратов — ципротерон ацетат и бенперидол.

Процедура считается обратимой, однако критикуется медиками из-за серьезных побочных эффектов, которые могут сохраняться в течение жизни. Международные исследования показали, что химическая стерилизация способна вызывать пониженную плотность костей, остеопороз, кардиоваскулярные заболевания, потерю мышечной массы, рост груди по женскому типу у мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМаньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов

Американский Совет по гражданским правам в 2006 году признал, что химическая стерилизация противоречит правам человека, так как полностью лишает его сексуального желания и приводит к физическим изменениям из-за искусственного гормонального сбоя. Кроме этого, такое наказание применимо только к мужчинам, хотя сексуальные преступления против несовершеннолетних совершают и женщины.

Кроме того, европейский опыт использования таких лекарств показал, что химическая кастрации действует не на всех преступников. «В первую очередь, педофилия — психическая девиация, поэтому некоторые такие граждане сохраняют свои наклонности даже после введения препарата», — прокомментировал Sibnet.ru психотерапевт Алексей Козлов.

По словам специалиста, принудительное лечение признанных невменяемыми педофилов с помощью химических препаратов разрешено в России с 2012 года, однако на практике суд не назначает такие процедуры из-за высокой стоимости курса и отсутствия специальных медицинских комиссий. В итоге введение новых поправок в УК может оказаться формальным.

Еще по теме
Путин учредил новое почетное звание
«Коммунисты России» раскритиковали костюмы коронавируса
Уголовный кодекс предложили дополнить химической кастрацией
Госдума одобрила налог для богатых
смотреть все
Жизнь #Законы #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Росатом» изготовил ядерную батарейку
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Кастрация педофилов: зачем нужен новый закон?
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Сделать КТ легких: как выглядит коронавирус
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
Сибирь 26.10.2020 23:21
Томичей предупредили о снегопаде и гололеде
Сибирь 26.10.2020 20:43
Трех омичей задержали в Новосибирске за похищение женщины
Сибирь 26.10.2020 17:20
Еще один вуз Новосибирска перейдет на дистанционное образование
Сибирь 26.10.2020 16:31
Самое популярное
Мэр Новокузнецка заявил о «цунами» коронавируса
11550
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4405
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
4035
Ученый раскритиковал вакцину «Вектора»
3330
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль признал тяжелой ситуацию с коронавирусом
•
Эрдоган призвал турков бойкотировать французские товары
•
Кудрин дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года
•
«Росатом» изготовил ядерную батарейку
Подробности
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Кастрация педофилов: зачем нужен новый закон?
•
Пора платить: где узнать размер налога за 2019 год?
•
Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

suportar

Если признать тяжелой ситуацию с мозгами, то ситуация с вирусом может отойти на второй план.

Иркут 69

Конечно укрепится. На полтора рубля. Ненадолго.