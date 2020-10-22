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Путин перечислил лучшие качества россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский народ обладает сразу несколькими лучшими качествами, которые выделяют его среди остальных, заявил президент РФ Владимир Путин, выступающий на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Текст выступления доступен на сайте Кремля.

«Лучшие качества нашего народа — патриотизм, воля, творчество и работоспособность, взаимовыручка, способность удивлять мир, решая самые трудные, казалось бы, неразрешимые задачи», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что многими проблемами очень скоро придется заниматься молодым людям — гражданам России, которые сейчас растут и набираются опыта. Они будут смотреть на прошлое, настоящее и будущее по-своему, однако ориентация на прежние поколения должна остаться.

При этом Путин добавил, что современное человечество столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, несмотря на достижение очень высокого технологического и социально-экономического уровня.

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