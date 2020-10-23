Фильм про Никиту Михалкова выйдет на Первом канале

Фильм «Движение вверх», посвященный Никите Михалкову, который в 2020 году празднует свое 75-летие, выйдет на Первом канале 25 октября.

В фильме расскажут, чем сегодня живет Никита Михалков, о чем думает, о чем тревожится, на что надеется, во что верит. Впервые в фильме зритель увидит съемки, которые много лет ведет кинооператор Элизбар Караваев для личного архива Никиты Михалкова.

В проекте принимают участие Андрей Кончаловский, Татьяна Михалкова, Надежда Михалкова, Степан Михалков, Артём Михалков, Евгений Стеблов, Станислав Любшин, Александр Адабашьян.

Премьера «Движение вверх» —25 октября в 12.15 на Первом канале.