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Фильм про Никиту Михалкова выйдет на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Paul Katzenberger / CC BY-SA 4.0

Фильм «Движение вверх», посвященный Никите Михалкову, который в 2020 году празднует свое 75-летие, выйдет на Первом канале 25 октября.

В фильме расскажут, чем сегодня живет Никита Михалков, о чем думает, о чем тревожится, на что надеется, во что верит. Впервые в фильме зритель увидит съемки, которые много лет ведет кинооператор Элизбар Караваев для личного архива Никиты Михалкова.

В проекте принимают участие Андрей Кончаловский, Татьяна Михалкова, Надежда Михалкова, Степан Михалков, Артём Михалков, Евгений Стеблов, Станислав Любшин, Александр Адабашьян.

Премьера «Движение вверх» —25 октября в 12.15 на Первом канале.

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Иркут 69

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лачинов

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