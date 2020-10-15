Колобок в трейлере «Последнего богатыря – 2» насмешил зрителей

Неожиданный персонаж – Колобок – появившийся в новом трейлере фильма «Последний богатырь: Корень зла», насмешил зрителей и вызвал у них самые неожиданные ассоциации.

Эта картина станет продолжением фильма 2017 года. В ней сын Ильи Муромца – Иван, большую часть жизни проживший в современной Москве, на Родине, в сказочной стране Белогорье должен будет соперничать за внимание Василисы с Финистом – Ясным соколом и участвовать в богатырских играх. Также он сразится со злом.

Ему снова придется сотрудничать с Водяным, Бабой-ягой, а Колобок, судя по трейлеру, доставит немал хлопот. Герои отправятся в дальнее путешествие за пределы известного мира, чтобы найти способ одолеть врагов – возлюбленную Добрыни Никитича княгиню Варвару и ее мать Галину, которая в Москве работала у Ивана домработницей.

Образ Колобка, которому в фильме по-видимому отведена не последняя роль, вызвал град насмешек среди пользователей социальных сетей.

«Уж не знаю, по каким там сусекам его наскребали, но крипота ещё та», «Колобок постарел, спился, отсидел 10 лет и выкатился на волю?», «Какая отвратительная булка...», «Башку шрека отрезали и покрасили. А мы думали добрый хлебушек», «Мое детство никогда не станет прежним», «Похож на Валуева», «Боже, у этого хлеба ещё есть зубы», – написали они.

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины»). «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.