Елена Малышева показала три суперпродукта для хорошего зрения

Телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» рассказала о трех продуктах, которые полезны для зрения.

К суперпродуктам, положительно влияющих на зрение, Малышева отнесла шпинат, масло зародышей пшеницы и печень трески.

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Шпинат полезен содержанием лютеина. Лютеин накапливается в сетчатке и формирует некий фильтр, который защищает от солнечного света. Для примера, лютеин играет роль солнцезащитного крема, который не позволяет обгореть на солнце.

«Мы защищаем глаза от света солнечного, надевая очки. Природа предусмотрела так, что лютеин есть в сетчатке. И это реальный фильтр, который дает проникнуть в сетчатку и запустить зрение только тем лучам, которые для нас безопасны. Так вот в 30 граммах шпината этого лютеина суточная норма», — сказала Малышева.

Печень трески богата витамином А. В 100 граммах его содержится 20 суточных доз. Дефицит витамина А — причина «куриной слепоты» или способности нормально видеть в сумеречное время суток.

Масло зародышей пшеницы богато витамином Е, отличным антиоксидантом. Благодаря ему хрусталик глаза дольше сохраняет свою прозрачность. Дефицит витамина Е способствует развитию катаракты, которая приводит ухудшению зрения или слепоте.