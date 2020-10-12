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Ученые обнаружили новый род ископаемых нитчатых водорослей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Philippe Bourjon / CC BY-SA 4.0

Специалисты санкт-петербургского Института геологии и геохронологии докембрия РАН и новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН обнаружили новый род ископаемых нитчатых водорослей, сообщает пресс-служба ИНГГ СО РАН.

При изучении отложений венда центральной Якутии, возраст которых около 570 миллиона лет, были обнаружены микроскопические нитчатые остатки различной морфологии. Благодаря уникальной сохранности, стало возможным реконструировать жизненный цикл древних микроскопических водорослей, которые были отнесены к новому виду Nepia calycina.

Зрелые нити представляют собой многоклеточные одиночные трихомы (выросты), заключенные в плотный чехол – влагалище. Он редко сохраняется в ископаемом состоянии, что говорит о способности трихомов покидать чехол на определенных этапах своего развития. Предполагается, что при вегетативном размножении нити были способны распадаться на отдельные участки – гормогонии.

Затем гормогонии отделялись от «материнского» трихома и, совершая колебательные движения, выскальзывали из влагалища, чтобы сформировать новые организмы. В ископаемом материале «ювенильные» экземпляры сохраняются в виде коротких бочонковидных или чашевидных трихомов, а также сферических тел.

Фото: © ИНГГ СО РАН

Представители новой водоросли содержат мелкие сферические образования. Ученые предполагают, что это – зерна запасных питательных веществ, сопоставимых с цианофициновыми зернами современных сине-зеленых водорослей. Специалисты пришли к выводу, что по своему морфологическому строению и типу размножения представители рода Nepia calycina сопоставляются с современными осциллаториевыми водорослями.

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