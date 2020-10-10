Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны

Чем отличается онлайн-кинотеатр Wink от других подобных сервисов? «Винк» — проект провайдера, а потому включает телевидение и транслирует 20 основных федеральных телеканалов бесплатно для всех. При этом, в отличие от традиционного телевидения, смотреть их можно в любом месте и на любом устройстве — хоть на телевизоре, хоть в смартфоне.
Таким образом, видеосервис Wink — современная альтернатива для тех, кому надоели кабели и антенны, и чей телевизор позволяет устанавливать приложения. А также находка для мобильных и подвижных — тех, кто не хочет быть привязан к сетке вещания и конкретному месту просмотра.
Основные каналы федерального цифрового телевидения без какой-либо платы доступны всем по умолчанию. При этом, в отличие от многих других, сервис не пытается зарабатывать, размещая рекламу.
Также бесплатно доступна часть киноколлекции, документальные циклы, образовательные и познавательные передачи. В каталоге они помечены зеленым цветом.
Всего в Wink тысячи фильмов и сериалов, а также
сотни популярных и специализированных ТВ- каналов. Чтобы смотреть все, нужно оформить подписку.
Как установить Wink?
Чтобы смотреть ТВ-каналы через Wink, достаточно установить приложение или зайти на сайт видеосервиса и зарегистрироваться.
Чтобы установить Wink на смартфон, нужно найти приложение в Google Play или App Store, загрузить и установить его.
Если телевизор имеет операционную систему (Smart TV, Tizen Samsung, Android TV или Apple TV) и подключен к интернету, то нужно зайти в магазин приложений через меню телевизора и установить Wink.
Если у телевизора нет «умной» функции, понадобится приставка Wink на Android или приставка интерактивного телевидения (выдается при подключении к Ростелеком).Для того чтобы смотреть Wink на компьютере, ничего устанавливать не нужно, достаточно зайти на сайт видеосервиса.
Как поделиться подпиской с другом?
К свой учетной записи в Wink можно добавить пять разных устройств — компьютеров, телевизоров, смартфонов. И на всех этих устройствах будет доступно все, что подключено владельцем учетной записи.
По желанию устройства можно менять — удалять одни и добавлять другие. Таким образом можно оформить подписку и не только самому смотреть телевидение и фильмы в любом месте, но делиться просмотром с друзьями.