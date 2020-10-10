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Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Чем отличается онлайн-кинотеатр Wink от других подобных сервисов? «Винк» — проект провайдера, а потому включает телевидение и транслирует 20 основных федеральных телеканалов бесплатно для всех. При этом, в отличие от традиционного телевидения, смотреть их можно в любом месте и на любом устройстве — хоть на телевизоре, хоть в смартфоне.

Таким образом, видеосервис Wink — современная альтернатива для тех,  кому надоели кабели и антенны, и чей телевизор позволяет устанавливать приложения. А также находка для мобильных и подвижных — тех, кто не хочет быть привязан к сетке вещания и конкретному месту просмотра.

Основные каналы федерального цифрового телевидения без какой-либо платы доступны всем по умолчанию. При этом, в отличие от многих других, сервис не пытается зарабатывать, размещая рекламу.

Также бесплатно доступна часть киноколлекции, документальные циклы, образовательные и познавательные передачи. В каталоге они помечены зеленым цветом. 

Всего в Wink тысячи фильмов и сериалов, а также сотни популярных и специализированных ТВ- каналов. Чтобы смотреть все, нужно оформить подписку. 

Сейчас подписку «Максимум» (262 канала и 7 тысяч фильмов и сериалов) можно получить в подарок. В честь Дня компании посетителям портала Sibnet.ru Ростелеком дарит промокоды на 30 дней просмотра. 

Как установить Wink?

Чтобы смотреть ТВ-каналы через Wink, достаточно установить приложение или зайти на сайт видеосервиса и зарегистрироваться.

Чтобы установить Wink на смартфон, нужно найти приложение в Google Play или App Store, загрузить и установить его. 

  
 
 

Если телевизор имеет операционную систему (Smart TV, Tizen Samsung, Android TV или Apple TV) и подключен к интернету, то нужно зайти в магазин приложений через меню телевизора и установить Wink.

Если у телевизора нет «умной» функции, понадобится приставка Wink на Android или приставка интерактивного телевидения (выдается при подключении к Ростелеком).  

Для того чтобы смотреть Wink на компьютере, ничего устанавливать не нужно,  достаточно зайти на сайт видеосервиса.

Как поделиться подпиской с другом?

К свой учетной записи в Wink можно добавить пять разных устройств — компьютеров, телевизоров, смартфонов. И на всех этих устройствах будет доступно все, что подключено владельцем учетной записи.

По желанию устройства можно менять — удалять одни и добавлять другие. Таким образом можно оформить подписку и не только самому смотреть телевидение и фильмы в любом месте, но делиться просмотром с друзьями. 

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horror11

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