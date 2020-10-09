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Граждане Украины пытались украсть из омского банка 10 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Омске двух граждан Украины, которые готовились к краже из банка не менее 10 миллионов рублей.

Как сообщила прокуратура Омской области, год назад двое граждан Украины приехали в Омск и арендовали сейфы в хранилище одного из банков города.

«Во время визитов в хранилище с помощью специального устройства сканировали механизмы замков и делали дубликаты ключей. Они также проверяли наличие камер видеонаблюдения в помещении хранилища с помощью прибора для обнаружения камер скрытого наблюдения», – сказано в сообщении.

О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам ФСБ. Они вместе с полицейскими задержали фигурантов дела, когда они пытались уехать из города. Если бы они довели свой умысел до конца, то могли бы забрать из банка не менее 10 миллионов рублей.

В четверг, 8 октября, суд вынес гражданам Украины приговор – каждый из них проведёт по два года в колонии общего режима.

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