Граждане Украины пытались украсть из омского банка 10 млн

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в Омске двух граждан Украины, которые готовились к краже из банка не менее 10 миллионов рублей.

Как сообщила прокуратура Омской области, год назад двое граждан Украины приехали в Омск и арендовали сейфы в хранилище одного из банков города.

«Во время визитов в хранилище с помощью специального устройства сканировали механизмы замков и делали дубликаты ключей. Они также проверяли наличие камер видеонаблюдения в помещении хранилища с помощью прибора для обнаружения камер скрытого наблюдения», – сказано в сообщении.

О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам ФСБ. Они вместе с полицейскими задержали фигурантов дела, когда они пытались уехать из города. Если бы они довели свой умысел до конца, то могли бы забрать из банка не менее 10 миллионов рублей.

В четверг, 8 октября, суд вынес гражданам Украины приговор – каждый из них проведёт по два года в колонии общего режима.