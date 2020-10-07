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Исинбаева насмешила соцсети путаной речью перед Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева запуталась в целях массового спорта на заседании с президентом Владимиром Путиным и насмешила пользователей соцсетей. Запись совещания доступна на YouTube-канале «России 24».

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет.… В общем, то, что вы сказали сделать, мы это делаем», — сказала Исинбаева.

После появление ролика в соцсетях пользователи принялись подшучивать над спортсменкой. Некоторые комментаторы отметили, что прыгать у Исинбаевой получается намного лучше, чем выступать.

Позднее 38-летняя экс-спортсменка записала видео, в котором объяснила свое неуверенное выступление волнением. «Когда ты держишь слово перед президентом страны, то, конечно, это нормально, что ты волнуешься», — сказала она.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. Также она завоевала четыре золота чемпионата мира в помещении и три — на открытом воздухе. За карьеру легкоатлетка установила 28 мировых рекордов.

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