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Инспектор ДПС провез водителя через пробки к бабушке без сознания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирец Сергей Лисенков поблагодарил инспектора ДПС, который помог ему добраться через пробки к теряющей сознание бабушке, сообщает ГУ МВД по региону.

Сергей Лисенков рассказал, что 18 сентября во время движения в «пробке» в Кировском районе ему позвонила 10-летняя дочь и сказала, что бабушка потеряла сознание. Девочка была сильно напугана, не знала, что делать, а вызванная «скорая» еще не прибыла.

Новосибирец обратился за помощью к дорожным полицейским. Майор полиции Роман Лущенков не раздумывая откликнулся на просьбу водителя и, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, оперативно сопроводил мужчину через плотный поток транспортных средств к родственнице, которой стало плохо.

Лисенков поблагодарил сотрудника ГИБДД за помощь, пожелал ему успехов в службе и вручил памятный подарок. Лущенков отметил, что помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации — это долг каждого сотрудника полиции, и в этом нет чего-то необычного, тем более — героического. Командир полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области объявил Лущенкову благодарность. 

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