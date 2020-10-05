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Сибирские ученые рассказали о причинах загрязнения на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Авачинский и Корякский вулканы в последний раз были активны более полугода назад, поэтому не могли стать причиной загрязнения воды, считают сибирские ученые.

«В области загрязнения находятся два действующих вулкана — Авачинский и Корякский, — которые в принципе можно было бы связать с этой экологической катастрофой. Действительно, зарождающаяся вулканическая активность теоретически может сопровождаться повышенными выбросами ядовитых веществ, которые могут быть растворены в естественных источниках на склоне вулкана. Однако этот сценарий представляется маловероятным в данном конкретном случае», — цитирует «Наука в Сибири» завлабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии СО РАН Ивана Кулакова.

Учёный пояснил, что ему неизвестны случаи, когда выброс токсичных веществ при активности вулкана был таким, чтобы его хватило бы для загрязнения значительной площади акватории океана. Вулканы содержат фенолы и нефтепродукты в микроскопических количествах.

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Кроме того, даже если предположить такое явление, оно сопровождалось бы другими признаками активизации вулкана: прежде всего, повышенной фумарольной и сейсмической активностью.

Данные мониторинга вулкана, предоставленные Камчатским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», показывают, что Авачинский и Корякский вулканы находятся в спокойном состоянии как минимум полгода.

Вода у побережья Халактырского пляжа изменила цвет и имеет необычный запах в конце сентября. Серферы пожаловались на проблемы со зрением, ухудшение самочувствия. Подтверждены случаи гибели тюленей, осьминогов, морских ежей и других придонных животных.

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Топ комментариев

Павел Мошков

Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии» это сейчас называется так, Евросоюз выделит 10 миллионов...

pkv84

Мда...не наскакали на пенсию....

andr58

Можно даже применить как загадку, сколько штрафов может собрать это приведение

VAZem

Ага, так нам и скажут истинную картину - стопудов, губера уже взяли за яйки и объяснили, что надо сказать...

korvinsS

Слов просто нет сами себя уничтожим и это 100% не войной а загубленной природой.