Артисты НОВАТа ушли на карантин из-за коронавируса

Творческие коллективы Новосибирского оперного театра (НОВАТ) работают в удаленном режиме, у 21 сотрудника, в том числе у артистов балета подтвержден коронавирус, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь театра Лия Цартлава.

«Общее количество сотрудников, сдавших тесты — 735 человек, 82 работника находятся на больничном: из них 61 человек по причине ОРВИ и других болезней, 21 случай подтвержденной инфекции COVID, в том числе трое артистов балетной труппы, они находятся дома и бессимптомно переносят заболевание», — сказала собеседница.

В удаленном режиме работают творческие коллективы НОВАТа: артисты оперы, мимического ансамбля, артисты хора. В случае подозрения на заражение или подтверждения диагноза COVID, сотрудники театра временно отстраняются от работы, все контактировавшие изолируются, либо переводятся на удаленную работу.

«Кроме того, руководство театра координирует свои действия с управлением Роспотребнадзора. Таким образом, у зрителей исключен контакт с заболевшими сотрудниками», — отметила пресс-секретарь.

При этом премьерные спектакли балета «Баядерка» 3 и 4 октября прошли с огромным успехом при полном зале. Также из-за отсутствия главного режиссера Вячеслава Стародубцева, перенесены его спектакли на Малой Сцене. Он перенес заболевание в легкой форме, уже поправился и скоро будет в Новосибирске. Спектакли Вячеслава Стародубцева состоятся согласно указанным в афише датам.