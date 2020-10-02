Выход World of Warcraft: Shadowlands перенесли на конец 2020 года, ранее разработчики из компании Blizzard планировали выпустить новое дополнение 27 октября.

Исполнительный продюсер игры Джон Хайт на официальном сайте проекта сообщил, что разработчики прислушались к отзывам игроков, участвовавших в тестировании аддона. Оказалось, что некоторым элементам Shadowlands требуется доработка.

«Shadowlands — одно из самых комплексных наших расширений. Несмотря на достигнутый прогресс, процесс отладки эндгейма осложняется тем, что команде приходится работать из дома», — пояснил Хайт.

Одновременно разработчики анонсировал дату выхода предварительного патча Shadowlands — 13 октября. Новое обновление подготовит пользователей к переходу в Темные земли, появится переработанная система повышения уровня и опции индивидуализации персонажа.

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World of Wacraft: Shadowlands анонсировали на BlizzCon 2019. На этот раз игрокам предстоит отправиться в Царство теней. Из первого видео дополнения известно, что бывшая повелительница Орды Сильвана уничтожает корону Короля-лича и открывает путь в Темные земли.