Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат

Уложить кварцевый ламинат можно своими руками и в кратчайшие сроки. Понадобятся лишь канцелярский нож, рулетка и карандаш. А прослужит такое напольное покрытие четверть века. Однако при монтаже нужно учесть ряд условий, чтобы избежать обидных ошибок.

Почему кварцевый ламинат лучше

Кварцевый ламинат сегодня — одно из самых популярных и востребованных покрытий для пола. Относится к категориям напольных покрытий, укладывающихся так называемым «плавающим» способом — когда соединенные между собой плашки не скреплены с основанием, плитами перекрытия и стенами.

Важное эксплуатационное свойство — водостойкость. Благодаря своему составу кварцевый ламинат абсолютно не боится воды. Его можно смело укладывать в зоны коридора, прихожей, кухни, ванной комнаты, туалета.

Еще один плюс кварцевого ламината — износостойкость. Его без опасений можно укладывать как в жилых помещениях, так и в коммерческих. В любые зоны. Например, вход, или зона работы с клиентом. Он «дружит» с теплым полом, выдерживая подогрев до 42 градусов.

К тому же это один из самых плотных материалов. Он точно не испугается каблуков или колесиков от офисного кресла. А ухаживать за ним легко — просто помыть водой с обычными средствами для ухода за полом.

Преимущества монтажа

Есть важное отличие в монтаже от других «плавающих» полов (например, обычного ламината). Укладка кварцевого ламината дома или в коммерческом помещении на площади до 200 квадратных метров возможна без использования порогов.

«Многие клиенты испытывают затруднения с поиском порожков. И им не нравится сам их вид. Визуально они разрывают целостность помещения. Их сложно подобрать по цвету», — отметил руководитель отдела напольных покрытий «Мануфактуры Паркет» Аркадий Левкин.

В отличие от ПВХ-плитки укладка кварцевого ламината FARGO не требует клеевой основы. ПВХ-плитка также требует учета толщины клеевого слоя. И со всеми нюансами при укладке этого материала может справиться только мастер-отделочник, или паркетчик.

Для монтажа кварцевого ламината клеевая основа не требуется вообще. Прочность достигается за счет надежного крепления между собой, с помощью специальных замков — клик-системы.

Профессионалы ценят еще одно неоспоримое преимущество. В случае с паркетной доской и обычным ламинатом для резки нужны ножовка, электролобзик или болгарка. При укладке кварцевого ламината достаточно обычного канцелярского или строительного ножа.

«Прорезаем по ровной линии, отмеченной карандашом на внешней части и легким движением ломаем. Излом всегда получается ровным», — описал процесс Левкин.

Кроме ножа, мастеру понадобиться резиновый молоток или киянка и рулетка. Можно использовать подбивной брусок (подбойник), но это необязательно.

Что такое клик-система

Клик-система кварцевого ламината — это вариант замковых систем, гарантирующих простоту и быстроту укладки. Монтировать плашки ламината с клик-замками максимально легко.

На одной длиной и одной короткой сторонах доски есть так называемый шип, а на двух других сторонах — паз. Одна доска укладывается на пол, а последующая вставляется в паз под углом 45 градусов и легко опускается вниз. Замок защелкивается.

«Все! Не нужно прилагать очень больших физических усилий, не нужно использовать специальные инструменты, что, несомненно, также является большим плюсом. Это удобная, надежная система. И любой человек может это сделать сам», — сказал Левкин.

При укладке кварцевого ламината вместо подложки можно использовать клей. Например, для большей прочности во влажных помещениях, что бы влага не попадала под ламинат.

Основание под кварцевый ламинат

Ровное

Основание для укладки ламината должно быть ровным. Согласно требованиям СНиП 3.04.01-87, на два метра покрытия провисы и щели допускаются не более 2 миллиметров под уровнем.

Проверить поверхность можно с помощью двухметрового уровня или рейки. Их прикладывают в разных частях измеряемого помещения, и смотрят на глубину щелей или провисов под уровнем.

«Для сравнения это толщина пятирублевой монеты. Если щели и провисы больше 2 миллиметров, основание нужно ровнять. Такое основание не подходит для укладки кварцевого ламината, да и любого другого пола», — предупредил собеседник.

При этом кварц-виниловый ламинат не требует определенного вида оснований. Это может быть цементно-песчаная стяжка, фанера, сухие сборные полы. Можно использовать в качестве основания и уже готовые покрытия: кафель, керамогранит, линолеум, виниловый пол, ПВХ-плитку.

Сухое

Основание для укладки кварц-винилового ламината должно быть сухим. В большей степени это относится к цементно-песчаным стяжкам. Есть простой, но эффективный метод, с помощью которого влажность стяжки может проверить любой человек.

«Нужно наклеить полиэтиленовую пленку размером метр на метр на стяжку. Края закрепить скотчем и оставить на сутки. Если в течение суток под пленкой образовался конденсат, значит стяжка мокрая, ей нужно просохнуть. Приступать к укладке можно, только если пленка останется сухой», — посоветовал Левкин.

Стабильное и прочное

Оно не должно двигаться и прогибаться. Прогибающаяся доска, двигающаяся керамическая плитка не подойдут для укладки ламината. Также основание не должно разрушаться в процессе эксплуатации.

Если это стяжка — она не должна рассыпаться и крошиться. В основании не должно быть трещин. Фанерное основание должно быть цельным. Кафель не должен быть разбит.

Зачем нужна подложка

Подложка под кварцевый ламинат не обязательна. Но мы рекомендуем использовать ее. Она выполняет важную функцию — скрывает мельчайшие пылинки и частицы. При укладке на неподготовленное основание, ламинат будет хрустеть. Используя подложку, эта проблема исчезает, а также подложка слегка выравнивает основание и гарантирует звуко- и теплоизоляцию.

Для кварцевого ламината рекомендуют использовать пробковую и пенополистирольную подложку.

Пробковая подложка подойдет тем, кто предпочитает натуральные материалы. А пенополистирольная поможет сэкономить на ремонте. Но есть важный момент — толщина не должна превышать 2 миллиметров.

«Бывает подложка 3-4 миллиметра, но мы рекомендуем толщину подложки не более двух миллиметров. Есть определенное требование к соотношению между толщиной ламината и толщиной подложки. Толстая вызовет излишний прогиб при эксплуатации в месте соединения плашек», — объяснила руководитель салона «Мануфактура Паркет» Татьяна Ершова.

А это, в свою очередь, может привести к расшатыванию замковых скреплений ламината и в последствии появлению щелей на стыках. Со временем доска может сломаться. Что очень обидно, учитывая гарантированный при правильной укладке срок службы в 25 лет.

Как укладывать кварцевый ламинат

Ламинат укладывается стандартной укладкой плавающим способом. Но нужно помнить, что при монтаже любого напольного покрытия нужно оставлять зазоры от стены или ступеней — от 6 до 8 миллиметров.

«Даже такой плотный материал, как кварцевый ламинат имеет параметры к расширению. И зазоры дают ему возможность немного расширяться. Это особенно важно, если квартира солнечная. Солнце нагревает поверхность и любой материал от нагрева расширяется. Если он будет упираться в стену, ламинат встанет горкой в середине комнаты», — сказал Левкин.

А зазоры между стеной и ламинатом легко закрываются кварцевым плинтусом.

Что такое кварцевый плинтус

Если владелец недвижимости делает выбор в пользу кварцевого ламината, то ему не нужно тратить время и подбирать плинтус других производителей, Сейчас для каждой коллекции созданы плинтусы из такого же материала и с такими же качественными характеристиками.

«Это прочность, плотность и влагостойкость. Например, плинтусы из МДФ могут разбухать под постоянным воздействием влаги. Даже от мытья полов. Кварцевый плинтус такой же прочный износостойкий, как ламинат, и выглядит эстетично», — сказала Ершова.

Высота плинтуса — 8 сантиметров. Он плоский и легко монтируется — крепится к стене с использованием обычного монтажного клея, или жидких гвоздей.

Зачем учитывать направление света

Классический способ — укладка от окна по направлению света. При таком способе длинные стыки ламината находятся по направлению света и заметны меньше.

Однако некоторые наоборот предпочитают выделять стыки, чтобы они были больше выражены. Тогда нужно укладывать параллельно окну. В этом случае стыки будут видны больше, будут лучше «читаться».

Дизайнеры при работе с интерьером учитывают также наличие TV-зоны, обеденной зоны, или зоны, по которой движутся посетители, если речь идет о коммерческой недвижимости.

Как рассчитать количество ламината

Это сделать довольно просто. Нужно взять точную квадратуру пола и прибавить к ней определенный запас. Он зависит от направления укладки. Если подразумевается прямая укладка кварц-винилового ламината, то запас должен составлять 5-7%. Если это укладка под углом под 45 градусов — 10%, так как при монтаже под углом расход материала больше.

«А если это будет дизайн из уникальной коллекции "венгерская" или "французская елка" – то 15%. Еще важна конфигурация помещений. Если укладка идет параллельно стене, но есть эркер криволинейная стена, сложная конфигурация помещений, тогда запас нужно увеличить», — объяснила Татьяна Ершова.

А чтобы не ошибиться в расчетах, можно использовать калькулятор расчета покрытия FARGO.