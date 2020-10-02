Студенты НГТУ создадут первую в России мощную автономную фотовспышку

Студенты НГТУ создадут фотовспышку, работающую до пяти часов без подключения к сети, ей можно управлять с помощью пульта, сообщает пресс-служба вуза.

«Большинство красивых и атмосферных локаций находятся в местах с недостаточной освещенностью. Снимать там сложно без дополнительных источников освещения. Существующие моноблоки и генераторы питаются от сети или тяжелых аккумуляторов. Это ограничивает фотографов в выборе места съемки, а у накамерных вспышек иногда не хватает мощности для решения этой проблемы», — рассказала одна из разработчиков Дарья Цамалаидзе.

Основные преимущества фотовспышки — низкие массогабаритные показатели, высокая мощность, автономность и дистанционное управление. Фотовспышка вместе со штативом весит всего 2 килограмма, у нее уже есть встроенный аккумулятор, который можно заменить на новый, зарядить и использовать снова. Она не требует подключения к сети, питается исключительно от встроенного аккумулятора.



Фотовспышка автоматически может настроиться под существующее освещение. Фотограф лишь корректирует параметры, выбранные техникой, под свои цели. Для этого были разработаны алгоритмы, по которым будет написана программа. У фотовспышки будет «мозг», чтобы эту программу отрабатывать.



«У обычной фотовспышки, которая устанавливается на камеру, есть определенные недостатки: иногда нужно, чтобы вспышка светила где-то сбоку, а фотограф стоял лицом к модели. Он не может разместить ее там, где нужно, а если ставить фотовспышку на штатив, то может не хватить света», — сказала Цамалаидзе.



Фотовспышка сможет до пяти часов работать автономно, изменять теплоту, оттенок и интенсивность излучаемого света. Находиться она может на расстоянии до пяти метров от фотографа.



Проект занял третье место на Всероссийской конференции «Наука. Технологии. Инновации» (НТИ). В настоящее время разработчики собирают MVP (минимальный жизнеспособный продукт).

«Сейчас мы управляем фотовспышкой с помощью радиоволн. Этот способ подходит для полей, пляжей и других мест, которые находятся вдалеке от города, потому что там нет никаких сторонних источников. Под городскую среду в будущем мы планируем разработать Bluetooth-управление», — отметил соавтор проекта Илья Дымов.