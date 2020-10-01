Первый снег выпал в Красноярске, жители поделились в соцсетях фотографиями засыпанного осадками города.

Синоптики Средне-Сибирского Гидрометцентра сообщили, что в первый день октября в Красноярске облачно, дождь и мокрый снег, воздух днем прогреется максимум до 4 градусов тепла.

Красноярцы массово выложили фотографии первого снега, который красиво лег на цветы, деревья и траву в парках.

На юге Красноярского края первый снег выпал гораздо раньше. 7 сентября осадки зафиксировали в природном заповеднике Ергаки.