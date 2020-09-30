Депутатам объяснили высокие цены на ГСМ в Забайкалье

Депутатам Заксобрания Забайкальского края объяснили, почему цена на ГМС выше, чем в соседних регионах. Основная причина— отсутствие завода и географическое положение, сообщил представитель ассоциации сети независимых автозаправок Павел Сорокин.

«Из-за того, что завода нет, мы вынуждены закупать топливо в соседних регионах, в частности — в Ангарске. Так исторически сложилось, что этот завод предлагает нам ГСМ дороже в среднем на 3 рубля за литр. Это, соответственно, ведет к повышению цены для населения», — цитирует «Забайкальскийрабочий» Сорокина.

По его словам, найти другого поставщика сложно из-за удаленности Забайкалья и, соответственно, высоких транспортных расходов. Депутаты решили обсудить эту тему совместно с парламентской ассоциацией Дальнего Востока.

Депутаты отметили, что многие дальневосточные регионы сталкиваются с подобной проблемой. Парламентарии предложат необходимо снизить налог на добавленную стоимость с 20% до 10% и снизить транспортный тариф Забайкальской железной дороги.