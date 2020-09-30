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Установка инженеров НГТУ повысит точность исследований в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НГТУ

Ученые НГТУ разработали научное оборудование для исследования верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства, сообщает пресс-служба вуза.

Это первая в России универсальная высокоточная поворотная платформа с цифровой системой управления, которая подходит для размещения телескопов, направленных антенн, лазерных сканеров (лидаров). Она позволяет не только дистанционно управлять оборудованием, но и увеличить массу полезной нагрузки за счет облегчения самого комплекса.

«Мы устанавливаем исследовательское оборудование на нашу платформу для того, чтобы следить за объектами в верхних слоях атмосферы и ближнем космосе, которые находятся очень далеко от Земли. Любая погрешность позиционирования платформы относительно исследуемого объекта отражается на результате наблюдений. Вы можете просто сбиться с объекта. Поэтому так важно точно управлять положением двигателя», – сказал научный сотрудник Института силовой электроники НГТУ Дмитрий Штейн.

По его словам, цель работы заключалась в том, чтобы заставить электрическую машину вращаться с большим грузом, сохраняя высокую точность позиционирования как в статическом, так и в динамическом режимах.

В промышленном производстве установка позволит перемещать тяжелые детали и заготовки для точной обработки изделий или, например, может использоваться в экспериментальных системах лазерной связи и беспроводной передачи энергии.

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