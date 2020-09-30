Установка инженеров НГТУ повысит точность исследований в космосе

Ученые НГТУ разработали научное оборудование для исследования верхних слоев атмосферы и околоземного космического пространства, сообщает пресс-служба вуза.
Это первая в России универсальная высокоточная поворотная платформа с цифровой системой управления, которая подходит для размещения телескопов, направленных антенн, лазерных сканеров (лидаров). Она позволяет не только дистанционно управлять оборудованием, но и увеличить массу полезной нагрузки за счет облегчения самого комплекса.
«Мы устанавливаем исследовательское оборудование на нашу
платформу для того, чтобы следить за объектами в верхних слоях атмосферы и
ближнем космосе, которые находятся очень далеко от Земли. Любая
погрешность позиционирования платформы относительно исследуемого объекта отражается на результате наблюдений. Вы можете просто
сбиться с объекта. Поэтому так важно точно управлять положением двигателя», – сказал
научный сотрудник Института силовой электроники НГТУ Дмитрий Штейн.
По его словам, цель работы заключалась в том, чтобы заставить электрическую машину вращаться с большим грузом, сохраняя высокую точность позиционирования как в статическом, так и в динамическом режимах.
В промышленном производстве установка позволит перемещать тяжелые детали и заготовки для точной обработки изделий или, например, может использоваться в экспериментальных системах лазерной связи и беспроводной передачи энергии.