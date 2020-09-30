Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше

Если мама с папой помнят закон Ома или объяснение биссектрисы, то помогут с уроками. Но что делать, если школьник остается наедине с непонятным домашним заданием? Решение — использовать образовательный онлайн-сервис.

Ростелеком запустил платформу для онлайн-обучения «Лицей», которая содержит интерактивные уроки и тренажеры по всей школьной программе для учеников от 1 до 11 классов. За несколько минут в нескучном формате можно повторить пропущенную или сложную тему, а репетиторы помогут подтянуть знания и подготовиться к экзаменам по любым предметам.

Пользоваться «Лицеем» можно сразу после регистрации. Бесплатно доступны первые уроки и тренажеры (для абонентов любых провайдеров). Далее нужно оформить подписку. Либо подключить ее по специальному промокоду.

Бесплатный промокод на подписку сервиса «Ростелеком Лицей» можно получить в «Большой игре», запущенной на портале Sibnet.ru в честь Дня компании Ростелеком. Правила игры очень простые — участники зарабатывают баллы за ответы за различные вопросы, затем они обмениваются на нужный промокод в игровом магазине.

Все курсы в «Лицее» — эксклюзивные, их читают более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов. Важно, что образовательный процесс на платформе фактически идет без участия родителей — школьник после каждой пройденной темы решает интерактивный тест для проверки усвоенного материала и видит свою оценку или прогресс. А взрослые при желании могут контролировать успехи и успеваемость своего ученика через личный кабинет.

Кроме обычных уроков, «Ростелеком Лицей» имеет огромное количество развивающих курсов, которые направлены на тренировку памяти, логики, креативности мышления. Для учебы можно использовать компьютер, планшет или смартфон, а заниматься можно в любое удобное время.

Что такое «Большая игра»?

Это праздничный развлекательный проект, запущенный в честь Дня компании Ростелеком. В игре предлагается отвечать на вопросы по темам «Кино», «Книги»,«Игры» и «Учеба». Каждый правильный ответ добавляет баллы на личный счет участника. В любой момент накопленные баллы можно обменять на услуги, опции и промокоды Ростелекома, которые представлены в игровом магазине.