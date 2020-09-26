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«Большая игра» откроет доступ к 180 тысячам книг

Источник:
Sibnet.ru
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Участники «Большой игры» смогут получить доступ к 180 тысячам книгам отечественных и зарубежных авторов. Для этого им нужно набрать нужное количество баллов и обменять их на подписку «Премиум» сервиса «Ростелеком Книги».

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Стоимость подписки на книжный сервис составляет 150 баллов — это три правильных ответа всего на три простых вопроса. Или ответ на более сложный.

Заработать баллы в «Большой игре» можно в четырех темах — «Кино», «Книги», «Игры» и «Учеба». В каждой из них — три вида вопросов. Один участник в сутки может использовать три попытки в каждой теме. Правильный ответ на простой вопрос стоит 50, средний — 70, сложный — 100 баллов.

Раз в сутки у участников есть также шанс попытать судьбы в разделе «Случайный подарок». Это рулетка, где в случае удачного исхода можно получить любой товар из игрового магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работают книги Ростелекома

Пользоваться сервисом «Ростелеком Книги» можно с компьютера или смартфона, книги доступны на сайте или в мобильном приложении «Читай!» на iOS или Android. 

Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.


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