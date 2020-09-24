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Древний курган нашли под будущей баней в хакасской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Древний курган нашли на территории колонии в Хакасии, когда готовили землю к строительству бани и комнаты длительных свиданий, сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Хакасия.

Во время подготовительных работ к строительству банно-прачечного комбината и комнаты длительных свиданий на территории колонии №28 нашли древнее захоронение останков человека.

Обнаруженные останки относятся к Уйгурскому каганату — государственному образованию VIII-IX веков нашей эры, пришедшему на смену Восточно-тюркскому каганату. 

Фото: © УФСИН России по Республике Хакасия

Элементы утвари, украшений, предметов древнего обихода в захоронении отсутствовали. Само захоронение имеет вид кургана, который по результатам обнаруженного захоронения теперь внесено в реестр памятников археологического значения.

Как рассказал руководитель археологической группы, нахождение захоронений при проведении шунтирования почвы, очень редкое явление. За пять лет проведены десятки тысяч разведывательных шунтов, целью которых является обнаружение памятников археологического значения, и всего трижды с первого раза удалось попасть на древнее захоронение. Захоронение законсервировали до момента более подробного изучения.

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