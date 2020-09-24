Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 возле
поселка Харино в Искитимском районе Новосибирской области, сообщается на сайте
Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в районе разреза «Восточный» Горловского
месторождения угля в Искитимском районе в среду вечером. Его магнитуда
составила 4,1 — землетрясений такой силы в последние годы не происходило в этом
районе.
«Жалоб от жителей на землетрясение не поступало», — сообщила
Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Новосибирской области.
На этой неделе сильное землетрясение произошло на Байкале, его
магнитуда была 5,9.