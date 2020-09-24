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Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 возле поселка Харино в Искитимском районе Новосибирской области, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в районе разреза «Восточный» Горловского месторождения угля в Искитимском районе в среду вечером. Его магнитуда составила 4,1 — землетрясений такой силы в последние годы не происходило в этом районе.

«Жалоб от жителей на землетрясение не поступало», — сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Новосибирской области.

На этой неделе сильное землетрясение произошло на Байкале, его магнитуда была 5,9. 

Фото: © Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН

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Топ комментариев

Иркут 69

Из уст этого человека слова - "помочь изменить жизнь" .... могут означать что угодно ☺️

Chubbchubbs

А свои делать ни как? лучше друзьям бабосиков подкинуть

DYNAMO7294

Интересно а где эти 25 000 000 высокооплачиваемых рабочих мест! Никто ему такой вопрос почем уто не задает?

ifhbrjd

А работяги что - не нищие что ли?

150388

Спасение утопающих дело руких самих утопающих... Сначало окунули в нищету, а потом поможем ... И снова...