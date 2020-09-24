Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 возле поселка Харино в Искитимском районе Новосибирской области, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в районе разреза «Восточный» Горловского месторождения угля в Искитимском районе в среду вечером. Его магнитуда составила 4,1 — землетрясений такой силы в последние годы не происходило в этом районе.

«Жалоб от жителей на землетрясение не поступало», — сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МЧС по Новосибирской области.

На этой неделе сильное землетрясение произошло на Байкале, его магнитуда была 5,9.