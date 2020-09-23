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Владельцам нового модема от Ростелекома в Бурятии подарят «Умный дом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком запустил в Бурятии акцию «Wi-Fi + контроллер» на подключение услуги «Умный дом». Абоненты компании, купившие новый цифровой модем, бесплатно будут пользоваться сервисом в течение трех месяцев, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Новый оптический модем позволяет подключить интерактивное телевидение, высокоскоростной интернет, IP-телефонию и «Умный дом». Оборудование работает одновременно в двух частотных диапазонах — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что обеспечивает больший радиус охвата беспроводным интернетом и скорость до 1,3 тысячи Мбит в секунду.

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К системе «Умный дом» можно подключить датчики открытия, движения, протечки и дыма, умные лампочку и розетку. Один контроллер способен обрабатывать информацию от 300 датчиков, автоматически направляя данные в защищенное облачное хранилище. В «Умный дом» встраиваются видеокамеры и другие устройства, поддерживающие беспроводную связь.

Датчик открытия реагирует на распахивание дверей и окон, фиксирует температуру и освещенность помещения. Он может реагировать только тогда, когда хозяев нет дома, или по созданному сценарию: например, с 9.00 до 19.00. 

Датчик протечки оповестит о «потопе», датчик дыма отправит на мобильный телефон уведомление о задымлении и громким сигналом оповестит хозяев и соседей. Умная лампочка удаленно управляет освещением, а розетка помогает дистанционно включить и выключить чайник, обогреватель и другие электроприборы.

Срок действия акции «Wi-Fi + контроллер» — до 31 января 2021 года. Подробности об условиях подключения и тарифах можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

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