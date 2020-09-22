Новосибирцы побили ипотечный рекорд

Жители Новосибирской области в июле оформили рекордный объем ипотечных кредитов на первичном рынке за всю историю наблюдений, сообщила во вторник пресс-служба Сибирского управления Банка России.

«В июле 2020 года жители Новосибирской области взяли больше 1,2 тысячи ипотечных кредитов для покупки квартир в новостройках на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Это в 2,2 раза больше по сумме, чем в июле прошлого года, и это максимальная сумма за всю историю наблюдений», – сказано в сообщении.

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Объёмы выросли благодаря государственной программе льготного кредитования «Ипотека 6,5%», по которой можно купить квартиру у застройщика по ставке не выше 6,5%.

Выросли в Новосибирской области объёмы кредитования и вторичного рынка недвижимости. Для покупки вторичного жилья новосибирцы в июле взяли ипотечные кредиты на 5,3 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем в июле прошлого года.