Kia K5 эффектно прыгнул на 360 градусов. ВИДЕО

Новый седан Kia K5 исполнил эффектный трюк — автомобиль прыгнул с трамплина и развернулся на 360 градусов, видео опубликовано на YouTube.

Kia K5 совершил прыжок с разворотом между двумя рампами. Кто был водителем, в компании не уточнили. По данным Motor1, ролик был снят специально для показа на 72-й церемонии вручения премии Emmy.

Автомобиль, выполнивший трюк, оборудован 2,5-литровым бензиновым мотором. Мощность агрегата составляет 194 лошадиные силы. Такой двигатель устанавливается на топовые версии машины, в том числе и в России.

Седан Kia K5 пришел на смену модели Optima. В России автомобиль доступен в 10 комплектациях. Цены на машину стартуют от 1,49 миллиона рублей.