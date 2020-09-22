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Ученые открыли кровавый ритуал древних кочевников в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Марко Минелла. Бернский университет

Международная группа ученых обнаружила, что 25% древних жителей Тувы убиты во время рукопашного боя, у части могло быть перерезано горло, причиной насилия среди кочевников могли быть ритуалы, сообщается на сайте Бернского университета (Швейцария).

Ученые Бернского университета и Российской академии наук анализировали результаты раскопок периферийного кладбища в «Долине царей» (курган Туннуг) в Туве, датирующееся между II-IV веками. В этом месте нашли останки скелетов 87 человек. Группа исследователей провела подробный анализ травм, обнаруженных на останках скелета.

Исследование показывает, что 25% людей погибли в результате межличностного насилия, в основном связанного с рукопашным боем со следами обезглавливания. Хотя насилие коснулось в основном мужчин, среди жертв были также женщины и дети. У некоторых людей обнаружили видны следы перерезания горла и скальпирования.

Фото: © Повреждение челюсти ребенка острым предметом. Марко Минелла

По словам сотрудника отдела физической антропологии Института судебной медицины Бернского университета Марко Милеллы «это говорит о том, что насилие было связано не только с набегами и сражениями, но, вероятно, также из-за конкретных, все еще таинственных ритуалов, связанных с убийством людей и сбором военных трофеев».

«Наши данные показывают, что люди, захороненные в Туннуге, испытали высокий уровень насилия. В первые века нашей эры вся территория Южной Сибири пережила период политической нестабильности. Наше исследование демонстрирует, как политические изменения повлияли на это в прошлом как сейчас, жизнь и смерть людей», — сказал Марко Милелла.

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!