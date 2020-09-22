Ученые открыли кровавый ритуал древних кочевников в Туве

Международная группа ученых обнаружила, что 25% древних жителей Тувы убиты во время рукопашного боя, у части могло быть перерезано горло, причиной насилия среди кочевников могли быть ритуалы, сообщается на сайте Бернского университета (Швейцария).

Ученые Бернского университета и Российской академии наук анализировали результаты раскопок периферийного кладбища в «Долине царей» (курган Туннуг) в Туве, датирующееся между II-IV веками. В этом месте нашли останки скелетов 87 человек. Группа исследователей провела подробный анализ травм, обнаруженных на останках скелета.

Исследование показывает, что 25% людей погибли в результате межличностного насилия, в основном связанного с рукопашным боем со следами обезглавливания. Хотя насилие коснулось в основном мужчин, среди жертв были также женщины и дети. У некоторых людей обнаружили видны следы перерезания горла и скальпирования.

Фото : © Повреждение челюсти ребенка острым предметом. Марко Минелла

По словам сотрудника отдела физической антропологии Института судебной медицины Бернского университета Марко Милеллы «это говорит о том, что насилие было связано не только с набегами и сражениями, но, вероятно, также из-за конкретных, все еще таинственных ритуалов, связанных с убийством людей и сбором военных трофеев».

«Наши данные показывают, что люди, захороненные в Туннуге, испытали высокий уровень насилия. В первые века нашей эры вся территория Южной Сибири пережила период политической нестабильности. Наше исследование демонстрирует, как политические изменения повлияли на это в прошлом как сейчас, жизнь и смерть людей», — сказал Марко Милелла.