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Что такое осеннее равноденствие?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

День осеннего равноденствия наступит во вторник, 22 сентября. Он означает начало астрономической осени, длина дня сравняется с длиной ночи.

По всемирному времени в северном полушарии осеннее равноденствие происходит 22 или 23 сентября, в зависимости от года, – это день, когда Солнце переходит из северного полушария в южное.

Как объяснила Sibnet.ru сотрудник Новосибирского планетария при СГГА Виктория Дамм, самый длинный день в северном полушарии мы наблюдаем 21 июня. После этого дня ночи становятся длиннее, чем дни – до 21 или 22 декабря. День осеннего равноденствие означает наступление равной продолжительности дня и ночи.

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«Осеннее равноденствие как астрономическое явление – это когда путь Солнца пересекается с небесным экватором. Солнце пересекает экватор и наступает астрономическая осень», – рассказала собеседница.

Когда именно наступит равноденствие? Как уточнила представитель планетария, в Новосибирске осеннее равноденствие наступит 22 сентября в 20.30 по местному времени.

Долгота дня на широте Новосибирска продолжает уменьшаться: в день осеннего равноденствия она составит 12 часов 10 минут, а уже к концу месяца (30 сентября) – 11 часов 35 минут.

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