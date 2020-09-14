Страдающим от осенней депрессии предложили вешать гирлянды

Люди могут победить осеннюю хандру с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения, считает врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

Одна из причин снижения настроения осенью — уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре это заметно лучше всего из-за приближающегося осеннего равноденствия, приводит радио Sputnik мнение психиатра.

«Осень — это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», — пояснил Ханыков.

Улучшить настроение в таких условиях можно, но придется потратиться на электроэнергию «Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», — уверяет Виктор Ханыков.

«Можно еще создать праздничное настроение, если раньше времени повесить гирлянды и включить праздничные огоньки», — посоветовал психиатр.