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УАЗ вспомнил о модели «Рюрик»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автомобильный завод рассказал в социальных сетях о проекте «Рюрик» 1980-90-х годов, конструктору не хватило всего 8 тысяч долларов, чтобы его завершить.

В основу УАЗ «Рюрик» легла платформа УАЗ-469. Конструкторы Николай Котов и Александр Костиевич создавали внедорожник с кузовом из стеклопластиковых панелей на сварном алюминиевом каркасе.

Фото: © УАЗ

Работы начались в 1980-х, а первый прототип сошел с конвейера в 1994 году. Через четыре года прекратилось финансирование. «Рюрик» был готов на 80%, и не хватало всего 8 тысяч долларов, чтобы его закончить.

Еще через три года ушел из жизни создатель модели — Котов. Поэтому разработки так и не был завершены.

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