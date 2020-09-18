Фильм про Норильск по рассказу Глуховского взял приз «Кинотавра»

Мрачный фильм «Сера» о домашнем насилии в Норильске взял главный приз «Кинотавр. Короткий метр», сообщается на сайте фестиваля.

По сюжету в один из самых загрязненных городов мира — Норильск приезжает расследовать убийство молодая женщина-полицейский. Она беседует с подозреваемой — женой убитого и погружается в безнадежность маленького городка, где домашнее насилие чуть ли не норма.

Картина снята по рассказу Дмитрия Глуховского. «Сера» выиграла главный приз конкурса короткого метра «Кинотавра-2020».

«Меня поразила не только форма, с которой Дмитрий подошел к вопросу загрязнения окружающей среды и проблемам населения города Норильска, но особенно тронула диалектика взаимоотношений двух героинь. У Глуховского редкая способность передавать внутренний мир героя, и здесь этот мир проявляется постепенно и отзывается в другом персонаже, а потом и в самом читателе или зрителе», — рассказывала «Кинопоиску» режиссер фильма Лана Влади.