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Фильм про Норильск по рассказу Глуховского взял приз «Кинотавра»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Мрачный фильм «Сера» о домашнем насилии в Норильске взял главный приз «Кинотавр. Короткий метр», сообщается на сайте фестиваля.

По сюжету в один из самых загрязненных городов мира — Норильск приезжает расследовать убийство молодая женщина-полицейский. Она беседует с подозреваемой — женой убитого и погружается в безнадежность маленького городка, где домашнее насилие чуть ли не норма.

Картина снята по рассказу Дмитрия Глуховского. «Сера» выиграла главный приз конкурса короткого метра «Кинотавра-2020».

«Меня поразила не только форма, с которой Дмитрий подошел к вопросу загрязнения окружающей среды и проблемам населения города Норильска, но особенно тронула диалектика взаимоотношений двух героинь. У Глуховского редкая способность передавать внутренний мир героя, и здесь этот мир проявляется постепенно и отзывается в другом персонаже, а потом и в самом читателе или зрителе», — рассказывала «Кинопоиску» режиссер фильма Лана Влади.


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Топ комментариев

slavaynin

Надо учредить ежегодную премию "новичёк"

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

Uynachalnica

Маловато будет... Не ценят гения!

Удав Каа

Обаме же дали вроде, за 4 (ЧЕТЫРЕ) военные компании премию мира, а тут ваще других кандидатов не видно.