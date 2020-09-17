Сильный ветер и дожди придут в Новосибирск в выходные

Бабье лето закончилось в Новосибирске, к выходным в городе похолодает, будет дуть сильный ветер, сообщает пресс-центр мэрии.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 18 сентября ожидается небольшой, местами умеренный дождь, ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

18 сентября температура ночью составит 9-11 градусов тепла, днем 13-15 градусов тепла, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью небольшой, местами умеренный дождь.

19 сентября температура ночью 8-10 градусов тепла, днем 13-15 градусов тепла, ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

20 сентября температура ночью 6-8 тепла, днем 18-20 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду без осадков.