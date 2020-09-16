Два жителя Тувы вынесли сейф с 6 млн рублей

Два жителя Тувы украли сейф из магазина, в нем было 6 миллионов рублей, сообщает МВД по Республике Тыва.

Неизвестные проникли в магазин, расположенный на улице Загородной в Кызыле. Они взломали навесной замок входной двери и взяли сейф с 6 миллионами рублей. Чтобы скрыть следы совершённой кражи, они подожгли склад организации. Ущерб от поджога составил порядка 5 миллионов рублей.

Полицейские задержали подозреваемых — ранее судимых 31-летнего жителя Кызыла и 27-летнего жителя поселка Каа-Хем. У них нашли 4 миллиона рублей и вернули законному владельцу.

Часть денег злоумышленники потратили на услуги автосервиса и покупку автомашины. Эту покупку изъяли.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела о краже, повреждении имущества и отмывание денег. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.