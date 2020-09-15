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Спорткомплексу в Абакане присвоили имя погибшего мэра Булакина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК «Абакан»

Спорткомплекс «Абакан» получил имя погибшего в ДТП мэра города Николая Булакина, сообщает мэрия города.

Крупнейший спортивный комплекс Сибирского федерального округа по просьбе жителей получил новое имя — «Спорткомплекс имени Н.Г. Булакина».

«Присвоение спорткомплексу имени Н.Г. Булакина – почётно, это зримая благодарность и память о Николае Генриховиче не только спортсменов, но и всех жителей города», — говорится в сообщении.

Булакин погиб в результате ДТП в Минусинском районе Красноярского края в октябре прошлого года. Мэр не справился с управлением и врезался в дерево. Ему было 66 лет. 

Впервые он стал мэром Абакана в 1995 году, а затем 24 года без перерывов занимал этот пост, выигрывая выборы с большим преимуществом. Власти Абакана объявили конкурс эскизов на памятник погибшему мэру.

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