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Вакансии осени: какую работу искать после пандемии?

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Новосибирцы после карантина задаются вопросом, куда устроиться и стоит ли менять работу в 2020 году, когда ситуация на рынке труда неустойчивая. Эксперты рассказали Sibnet.ru, какие специалисты востребованы этой осенью.

С послаблениями карантинного режима рынок труда начал возвращаться к докризисным показателям. Так, к концу второго квартала 2020 года в Новосибирске число вакансий выросло на 30%. Однако при этом в ряде сфер произошло перераспределение востребованности специалистов, какие-то рабочие места сократились, а какие-то, наоборот, появились. 

Какие есть вакансии в Новосибирске

«В августе в обычном режиме начали работать рестораны и кафе, что привело к росту спроса на официантов, барменов, поваров и других категорий персонала, характерных для этой профобласти», — сказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Приросли по вакансиям такие ранее закрытые направления, как «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «туризм, гостиницы, рестораны» – 46% и 33% соответственно, что говорит о постепенном восстановлении после кризиса.

Востребованными профессиями после карантина в Новосибирске стали медики, специалисты удаленной IT-поддержки, сотрудники сферы логистики.

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«По вакансиям без опыта: рост вакансий курьеров и операторов колл-центров, комплектовщиков на склад», — сообщила директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

«На волне спроса "цифровики". Этой профессии пока не учат, поэтому работодателю придется нанимать "кота в мешке", оценивая выполненные специалистом проекты. Организация доставки или оплаты, посты в соцсетях — все, что помогает бизнесу достучаться до клиентов. Чаще всего "оцифровщики" — это бывшие маркетологи или проектные менеджеры», — сказала гендиректор Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива» Наталья Сторожева.

А наиболее востребованные специалисты в 2020 году — антикризисные менеджеры. Их нанимают компании, осознающие необходимость перемен.

Корона-кризис, как лесной пожар, уничтожил множество староформатных компаний и освободил поляну для бизнес-поросли. Пошли в рост сферы компьютерных игр и развлечений, онлайн-кинотеатры и школы, дистанционное обучение и консультирование, языковые школы и курсы.

«Для реализации этих стремительных изменений компаниям срочно потребовалась целая армия программистов и ИТ-специалистов всех мастей: ИТ-архитекторов, ИТ-интеграторов, проектных менеджеров, тестировщиков. Сейчас, в цифровую эпоху XXI века, они выполняют ту же функцию, что инженеры в период индустриализации века XIX – строят новый мир своими руками», — резюмировала собеседница.

Кому найти работу труднее?

Молодым специалистам с небольшим стажем всегда было труднее найти работу. После карантина тенденция начальников отдавать предпочтение кандидатам с хорошим опытом усилилась. Поэтому, если какая-то работа у молодого человека есть, пока не стоит сжигать мосты в надежде на лучшие варианты. 

«Большие сложности с поиском работы испытывают люди старшего поколения: работодатели крайне неохотно рассматривают кандидатов предпенсионного возраста», — сказала руководитель направления «Подбор постоянного персонала» Coleman Services Олеся Мурашова. В этом случае специалисты советуют осваивать способы удаленной коммуникации и в числе прочего искать подработки, которые возможно выполнять на дому.

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В целом по рынку заметно — компании адаптировались к частично удаленной работе и научились на этом экономить, в том числе привлекая удаленных кандидатов из регионов и снижая оплату труда. Особенно это касается крупных, сетевых фирм, имеющих головные офисы в столицах.

Поэтому тем специалистам, чей функционал возможен в удаленном режиме, место в офисе сейчас найти сложнее и стоит рассмотреть дистанционные варианты по совместительству. Это очень многие специалисты — программисты, бухгалтера, различные операторы, контент-менеджеры и т.д.

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