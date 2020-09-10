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Курс ментальной арифметики появился в сервисе «Лицей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Лицей» от Ростелекома предоставил дополнительные курсы для развития логики и памяти ребенка. Например, курс «Ментальная арифметика», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Модуль «Ментальная арифметика» позволит увеличить скорость мышления, повысить концентрацию внимания и привыкнуть думать нестандартно. 

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Сервис также предоставляет курс по основам маркетинга для учеников 7-11 классов, научит проводить дома безопасные химические эксперименты и поможет выучить английский.

В «Лицее» есть видеоуроки по всем школьным предметам, кроме физкультуры, лекции от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

Перед тем, как перейти к платной подписке, можно попробовать протестировать свои знания и получить новые бесплатно. Для этого нужно:

  • Зарегистрироваться. Ввести в соответствующих графах имя и фамилию, номер телефона, пароль, а также указать, в каком классе учится ребенок.
  • Ввести код из sms, который придет по указанному номеру телефона.

После регистрации «Лицей» спросит, по каким предметам пользователь хочет получить знания, предоставит проверочные тесты, а после необходимую программу.

«Лицей» создан для учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

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