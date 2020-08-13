НАВЕРХ

Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
244 1
Фото: © ПАО «Ростелеком»

Продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании Ростелеком стартовали в Кузбассе. Колонка умеет управлять домашними приборами, отвечать на вопросы, читать сказки и многое другое.  

Умная колонка интегрирована в систему продуктов Ростелекома. Базовые способности Маруси включают:

  • По просьбе владельца может включить музыку по заранее выбранному плейлисту, по названию, по имени исполнителя или жанру. Если ее «хозяин» в сомнении, предложит свой вариант
  • Маруся — прекрасный сказочник. Она может рассказывать сказки для малышей с элементами дополненной аудио реальности
  • Взрослым Маруся поможет управлять каналами, выбирать фильмы и сериалы в видеосервисе Wink
  • Маруся — синоптик. Охотно расскажет о погоде на завтра

  • Умная помощница отрегулирует громкость на подключенных устройствах: приставка, телевизор, саундбар
  • Она может управлять розетками, включать свет в комнатах, менять уровень яркости и многое другое
  • С помощью Маруси можно звонить друзьям через «ВКонтакте»

Что еще умеет Маруся?

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты. 

Она может рассказывать новости и поддерживать диалог на любые темы — от политики до отношений. Любой современный гаджет с поддержкой Bluetooth может подключиться к Марусе. Она умеет пользоваться интернет-сервисами. Например, сможет легко заказать такси для своего хозяина.

Маруся самостоятельно регулирует звучание музыки, ориентируясь на жанр. Например, при прослушивании рок-композиции колонка добавит басов. А еще у нее есть характер.

При покупке «Капсулы» клиент получает шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. Устройство доступно за полную стоимость или в рассрочку. Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах «Ростелекома» можно по номеру 8 800 1000 800 или на сайте.

Ранее продажи умной колонки стартовали в Москве Тульской, Рязанской, Курской, Калужской области и в других регионах ЦФО. В скором времени колонка будет доступна и для других регионов России. 

Еще по теме
Сокол пообедал пойманной мышью перед видеокамерой
Выдавать кредиты через банкомат по биометрии предложили в России
Сибирские инженеры научили камеры распознавать лица под маской
Российская армия получит многоцелевые ударные дроны
смотреть все
Новости #Техника #Новости #Умный дом
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе
Жители Кузбасса теперь могут приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Она поможет занять детей сказкой или игрой, а взрослые с ее помощью могут управлять техникой в доме.
info.sibnet.ru
#Камеры
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
Видеокамеры научились распознавать лица и анализировать информацию. Есть ли основания говорить о новом технологическом вторжении в частную жизнь людей?
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Самый удобный способ просматривать свою коллекцию фильмов на большом телевизоре без лишних телодвижений — настроить домашний медиасервер через стандарт DLNA.
 info.sibnet.ru
#Камеры
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
Камеры видеонаблюдения помогают раскрывать сотни преступлений, а полицейские порой просматривают записи с большим удовольствием, чем юмористическое шоу.
Все статьи
Обсуждение (1)
Лидируют сегодня
В Новокузнецке появляются плоские дети
229
Потеряла парик
213
Конец июля
166
Актуальные
обзоры
12 августа
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
11 августа
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
11 августа
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
9 августа
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
 Смотреть все