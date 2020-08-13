Ростелеком начал продажи умной колонки с «Марусей» в Кузбассе

Продажи умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от компании Ростелеком стартовали в Кузбассе. Колонка умеет управлять домашними приборами, отвечать на вопросы, читать сказки и многое другое.

Умная колонка интегрирована в систему продуктов Ростелекома. Базовые способности Маруси включают:

По просьбе владельца может включить музыку по заранее выбранному плейлисту, по названию, по имени исполнителя или жанру. Если ее «хозяин» в сомнении, предложит свой вариант

Маруся — прекрасный сказочник. Она может рассказывать сказки для малышей с элементами дополненной аудио реальности

Взрослым Маруся поможет управлять каналами, выбирать фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Маруся — синоптик. Охотно расскажет о погоде на завтра





Умная помощница отрегулирует громкость на подключенных устройствах: приставка, телевизор, саундбар

Она может управлять розетками, включать свет в комнатах, менять уровень яркости и многое другое

С помощью Маруси можно звонить друзьям через «ВКонтакте»

Что еще умеет Маруся?

Благодаря шести микрофонам умная колонка слышит голос человека на расстоянии до семи метров, с ней можно разговаривать даже в шумной обстановке или из другой комнаты.

Она может рассказывать новости и поддерживать диалог на любые темы — от политики до отношений. Любой современный гаджет с поддержкой Bluetooth может подключиться к Марусе. Она умеет пользоваться интернет-сервисами. Например, сможет легко заказать такси для своего хозяина.

Маруся самостоятельно регулирует звучание музыки, ориентируясь на жанр. Например, при прослушивании рок-композиции колонка добавит басов. А еще у нее есть характер.

При покупке «Капсулы» клиент получает шесть месяцев бесплатной подписки на музыку «ВКонтакте» в подарок. Устройство доступно за полную стоимость или в рассрочку. Узнать подробнее о возможностях умной колонки и других услугах «Ростелекома» можно по номеру 8 800 1000 800 или на сайте.

Ранее продажи умной колонки стартовали в Москве Тульской, Рязанской, Курской, Калужской области и в других регионах ЦФО. В скором времени колонка будет доступна и для других регионов России.