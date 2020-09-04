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Крупнейший за Уралом волейбольный центр открыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

Региональный волейбольный центр введён в эксплуатацию в Новосибирске, он стал крупнейшим за Уралом, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Региональный волейбольный центр, крупнейший за Уралом, возведён в створе улицы Ипподромской. Он состоит из двух сблокированных зданий: основного трёхэтажного, в котором размещена главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. Общее количество зрительских мест – 5530.

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Первый матч за Суперкубок России состоится в новом волейбольном центре 3 октября.

 «Коронавирус пока не позволяет нам ослабить все ограничения и, возможно, мы будем начинать чемпионат с неполными трибунами, но очень надеюсь, что это временно. Может быть, даже к 3 октября ситуация поменяется, и мы примем соответствующие решения, и мощная поддержка новосибирских болельщиков будет обеспечена с самого старта сезона», – прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

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