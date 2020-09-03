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Ученые назвали две опасности для сибирских лесов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В течение 2020 года два фактора будут негативно вилять на состояние сибирских лесов, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Первый фактор — действующие лесные пожары. Они будут продолжаться до 7 сентября в центральной части Республики Саха (Якутия) и в Енисейской и Ангарской группах районов Красноярского края. В целом до конца 2020 года в Сибирском федеральном округе прогнозируется напряженная лесопатологическая обстановка.

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На это виляет второй фактор — последствия лесных пожаров 2017-2020 годов и повреждение насаждений вредителями леса. Наибольшие по площади участки ослабленных и усыхающих насаждений будут фиксироваться на территории Иркутской области, Красноярского края и Томской области, сообщили ученые.

Специалисты предлагают рекомендовать субъектам СФО заняться лесовосстановлением. Восстанавливают лес двумя способами — искусственным и естественным. При искусственном способе производится подсака или посев леса, а при естественном создаются условия для быстрого восстановления лесных культур без вмешательства человека.

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Топ комментариев

Иркут 69

Деревянный скачет от любых известий, как пульс у пациента. Диагноз - повышенная волатильность.

Darkin Sral

Теперь пусть англичане объяснятся, почему на их и нашей территории травят российских граждан. Англечане...

pkv84

Ну сейчас начнется,я как только Овального в Германию увезли сказал ,что сейчас новичок у него найдут,можно...

DYNAMO7294

Но плешивого только крысиным ядом травить!

Disobedient

Лет через сто рассекретят что психостимуляторов нажрался.