Ученые назвали две опасности для сибирских лесов

В течение 2020 года два фактора будут негативно вилять на состояние сибирских лесов, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

Первый фактор — действующие лесные пожары. Они будут продолжаться до 7 сентября в центральной части Республики Саха (Якутия) и в Енисейской и Ангарской группах районов Красноярского края. В целом до конца 2020 года в Сибирском федеральном округе прогнозируется напряженная лесопатологическая обстановка.

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На это виляет второй фактор — последствия лесных пожаров 2017-2020 годов и повреждение насаждений вредителями леса. Наибольшие по площади участки ослабленных и усыхающих насаждений будут фиксироваться на территории Иркутской области, Красноярского края и Томской области, сообщили ученые.

Специалисты предлагают рекомендовать субъектам СФО заняться лесовосстановлением. Восстанавливают лес двумя способами — искусственным и естественным. При искусственном способе производится подсака или посев леса, а при естественном создаются условия для быстрого восстановления лесных культур без вмешательства человека.