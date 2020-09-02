Дирижер оркестра из шоу «Голос» займется музыкантами в Хакасии

Дирижер из шоу «Голос», народный артист России Сергей Жилин временно станет руководителем джазовой школы в Хакасии, сообщает пресс-служба ХГУ.

Организаторы школы отберут 20 музыкантов. В течение трех дней они будут работать с Сергеем Жилиным: посещать мастер-классы, разбирать партитуры и репетировать.

Школа в Хакасии будет работать в рамках 27-го традиционного фестиваля «Джаз в Хакасии». На его проведение получила гранд в 1,3 миллиона рублей замдиректора по концертной деятельности института искусств ХГУ Юлия Глухоедова.