Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово

Лицей «Технополис» с лабораториями виртуальной реальности и беспилотных летательных аппаратов открылся в новосибирском наукограде Кольцово во вторник, 1 сентября, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В лицее открыты лаборатория трёхмерного моделирования и прототипирования, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, лаборатория беспилотных летательных аппаратов, лаборатория космической инженерии, полигон для занятий робототехникой, студии компьютерного дизайна видеопроизводства и звукозаписи.

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«Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, "взрослое" оборудование завтрашнего дня», – прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Спортивная база лицея включает в себя два спортзала, в одном из которых есть скалодром, зал самбо, бассейн, тренажёрный зал, лыжную базу и тир. В учебное заведение может перейти любой ребёнок из наукограда после четвёртого класса. Сейчас в него зачислены 1206 человек. В Кольцово также работают биотехнологический и инженерный лицеи.