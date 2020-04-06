Специалистов по виртуальной реальности начнут готовить в Томске

Студенты в Томске смогут получить специальное образование в рамках магистерской программы «Мобильные приложения и виртуальная реальность», сообщила пресс-служба Томского политехнического университета.

Магистранты этой программы научатся, например, создавать реалистичные 3D-сцены, цифровые двойники производственных процессов, разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности.

На практике эти навыки можно применять для разработки виртуальных тренажеров различных ситуаций на производстве, в том числе и чрезвычайных, а также для игровой индустрии.

На новую программу вуз готов принять 40 человек. «Запуск новой программы обусловлен и трендами цифровизации, и спросом на рынке труда на специалистов с компетенциями по разработке IT-продуктов в виртуальной и дополненной реальности, и, конечно, интересом со стороны самих студентов к этой теме», — сказал замдиректора Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ по развитию Антон Демин.