Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой

Телеведущая Анастасия Ивлеева в «З.Б.С. шоу» пыталась повторить трюк красноярца с мячом и бутылкой. Из-за неудачи она потеряла 30 тысяч рублей.

В шоу Анастасия Ивлеева и ее гость — лидер группы Little Big Илья Прусикин делают денежные ставки и повторяют челленджи пользователей интернета. Если Ивлеева или гость не смогли повторить челлендж — сумма финальной ставки отправляется автору челленджа.

За трюк красноярца Артема Белоголова с баскетбольным мячом и бутылкой звезды предложили 30 тысяч рублей. Ивлеева трижды пыталась повторить челлендж, но только разбивала бутылки и даже облила пивом Прусикина.