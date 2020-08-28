НАВЕРХ

Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой

Источник:
Sibnet.ru
334 1

Телеведущая Анастасия Ивлеева в «З.Б.С. шоу» пыталась повторить трюк красноярца с мячом и бутылкой. Из-за неудачи она потеряла 30 тысяч рублей.

В шоу Анастасия Ивлеева и ее гость — лидер группы Little Big Илья Прусикин делают денежные ставки и повторяют челленджи пользователей интернета. Если Ивлеева или гость не смогли повторить челлендж — сумма финальной ставки отправляется автору челленджа.

За трюк красноярца Артема Белоголова с баскетбольным мячом и бутылкой звезды предложили 30 тысяч рублей. Ивлеева трижды пыталась повторить челлендж, но только разбивала бутылки и даже облила пивом Прусикина.


Еще по теме
Участник группы BTS стал лидером TikTok без аккаунта
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
Солистка Little Big обнажилась для модного журнала
Ефремов вернул старого адвоката для защиты
смотреть все
Красноярск #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
Как это работает
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Как обнаружить скрытую камеру в жилье или офисе?
•
Призы для самых внимательных!
•
Искусственный мед: чем хуже натурального?
НОВОСТИ СИБИРИ
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
Сибирь 28.08.2020 16:35
Главы Кузбасса и РЖД заочно поспорили о скидках на перевозку угля
Сибирь 28.08.2020 16:07
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Сибирь 28.08.2020 15:30
Церковь попросила о милосердии к прикурившеву в храме парню
Сибирь 28.08.2020 15:11
Самое популярное
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
15452
Инспекторы ГИБДД прокололи шины машины в Канске. ВИДЕО
4900
Удлинение российского аэродрома напугало США
2958
Рыбный «дождь» прошел в Красноярском крае
2869
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии
•
Иммунитет к коронавирусу нашли у четверти жителей России
•
Экс-глава Белоруссии призвал лишить русский язык госстатуса
•
Идея о выходном 1 сентября добралась до Госдумы
Подробности
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Лазерный спецназ и амфибии: главные новинки «Армии-2020»
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
•
Кто победит: коллективный иммунитет против коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Значит вы за вмешательсво России в Американские бунты негров? Надо пожалуй помочь.

Disobedient

Он про те вертолеты что из Ирака с базы на той неделе их эвакуировали. )))

physx

Пускай по дорогам Сибири проедет!

Alhazred

Оружие от короновируса. Ты вообще нормален? Паранойю Сашенька лечить надо бы.)))

D16

ты как обычно, не вылезая из лужи, пустил пузыри! Да, а как там в Америке-то? Как высоко ценится чёрная...