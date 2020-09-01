Нержавейка или камень: как выбрать мойку на кухню

Эксперты подсчитали, что две трети дел на кухне так или иначе связаны с мойкой. Учитывая это, мойка должна быть чуть ли не главным по удобству и надежности предметом в доме. И материал и цвет — уже далеко не все, чем нужно руководствоваться при выборе раковины. Важно учесть функциональность, совместимость с кухонными аксессуарами и еще ряд нюансов.

В магазинах сейчас можно найти самые разнообразные виды кухонных моек. В первую очередь они различаются по материалу, из которого изготовлены, форме, конструкциии и типу монтажа.

Сталь и керамика

Кухонные мойки можно разделить на два основных класса. Одни сделаны из нержавеющей стали. Вторые — из материалов, в составе которых присутствуют полимеры — керамики и искусственного камня.

Наиболее популярны раковины из нержавейки. Они доступны по цене, привлекательны на вид и достаточно долговечны. Но их износостойкость напрямую зависит от материала: качества стали и толщины стенок. Принято считать, что оптимальная толщина должна составлять 1,2 миллиметра. Но чем толще стенки, тем выше цена.

Главный недостаток стальных раковин — это шумность. Многим не нравится, когда они гремят от воды. И здесь тоже сказывается качество материала. Чем тоньше стенки, тем сильнее шум.

Кухонные мойки из керамики — нишевый продукт. Этот материал используют скорее в производстве умывальников для ванных комнат. Такие раковины монументальны на вид и вместе с тем требуют внимательного ухода. При обращении с посудой на них легко можно оставить следы.

Композиты

Популярную нержавейку стал вытеснять искусственный камень (композит). Он эстетичен и долговечен. Он превосходит металл по целому ряду показателей. Это эстетика, разнообразие форм, долговечность, функциональность. Кроме того, в отличие от стали, раковины из искусственного камня имеют высокие показатели шумопоглощения. Из камня получаются «тихие мойки».

Продвинутые производители имеют собственные наработки по искусственному камню. Так, датский бренд Kit Kraken разработал уникальный по своим свойствам композит из обогащенного кварцевого песка — Alumarin.

Из этого композита можно производить мойки самых сложных геометрических форм. Он обеспечивает однородность структуры и цвета. Изделия из него стойки к истиранию и спокойно переносят тепловой удар до 130 градусов.

Kit Kraken анонсировал новый продукт — сиквел бренда — мойки K&K из материала Turtlan. Благодаря технологии горячего прессования в нем удалось объединить прочность нержавеющей стали и палитру всех доступных оттенков. Это находка для дизайнеров и ценителей долговечности. В K&K соединились долгий срок службы, устойчивость к высоким температурам и возможность создавать любые формы.

Форма

Форма современных моек ограничивается разве что фантазией покупателей. Они бывают круглыми, прямоугольными, овальными, трапециевидными.

По мнению экспертов, в настоящее время в моде минимализм и прямые линии. Этот тренд связан с набирающей популярность скандинавской тематикой, функциональностью пространства, оптимальным использованием любых поверхностей.

Круглые — компактное решение. Они идеальны для помещений с небольшой рабочей зоной и ее угловым размещением.

Прямоугольные мойки подходят для кухонь с линейным размещением техники и рабочей зоны.

Kit Kraken разработал и запатентовал пятиугольную чашу и тем самым расширил рабочее пространство мойки. В нее легко помещаются сковороды с несъемными ручками и большие противни.

Конструкция и тип монтажа

Функциональность мойки зависит от конструкции. Есть модели с двумя и тремя чашами. Очень удобны боковые крылья. На них можно сушить посуду. Кроме того они защищают столешницу. Существуют модели с увеличенной глубиной раковин.

Kit Kraken совершил революцию в размещении сливного отверстия, сместив его в пятый угол. Тем самым исключив вероятность застоя воды при непроизвольном закрытии отверстия посудой или продуктами питания.

По типу монтажа различают врезные/накладные мойки и мойки подстольного монтажа. Врезные мойки монтируется непосредственно в столешницу. Для монтажа такой мойки в столешнице необходимо вырезать отверстие по шаблону. К слову, в комплекте с мойками Kit Kraken идут врезные шаблоны, что существенно упрощает их установку.

Интерес к подстольному монтажу обусловлен ровной поверхностью столешницы и отсутствием стыков. Такой монтаж должен осуществляться профессионалами и требует доборных элементов.

При выборе мойки особое внимание нужно уделить комплектации: сливы, переливы, шаблоны, инструкции, гарантийный талон. Недопустимы сколы, царапины, разнотон в цвете. Каждый производитель устанавливает собственные стандарты качества. Kit Kraken гарантирует однородный цвет, отсутствие кратеров, вкраплений и идеальное прилегание.

Совместимость с аксессуарами

Дополнительные аксессуары сделают мойку более функциональной и сэкономят рабочее пространство.

Kit Kraken, например, предлагает разделочные доски по форме моек. Доска накладывается на мойку в пазы и становится продолжением рабочей зоны. Это позволяет оптимально использовать каждый сантиметр пространства.

Дополнительно можно приобрести коландеры — чаши с отверстиями. Их можно использовать, как дуршлаг или в качестве контейнера для только что вымытых столовых приборов. Или можно купить решетку-сушилку.

Kit Kraken разработал стильный аксессуар, защищающий столешницу от разрушения в месте установки смесителя. Для ухода за кухонными мойками бренд предлагает защитное средство Protect Super Plus (PSP): восстановление цвета и текстуры.

Kit Kraken — это точное прочтение минимализма и скандинавской эргономики, забота об удобстве и функциональности кухни, заверяют представители бренда.