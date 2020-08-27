Женщина в Хакасии убила бывшего мужа и новую пассию в постели

Жительница Хакасии предстанет перед судом за убийство спящих бывшего мужа и его новой пассии 14 февраля, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 47-летняя обвиняемая расторгла брак со своим супругом в 2019 году. Через несколько месяцев злоумышленница узнала, что мужчина нашел себе новую любимую.

Ночью 14 февраля ревнивица через незапертую дверь проникла в дом, расположенный по улице Новая рабочего поселка Усть-Абакан, где проживал ее бывший 45-летний супруг вместе с 38-летней сожительницей.

Женщина прошла в комнату, где спали потерпевшие. Ножом она нанесла мужчине несколько ударов в область грудной клетки. После чего, неоднократно ударила ножом в живот женщину. Пара умерла на месте.

Следователи завершили расследование по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Уголовное дело направлено в суд. Ей грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.