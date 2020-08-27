Следы жертвоприношений нашли в кургане в Туве

Археологи нашли следы жертвоприношений на скифском кургане Туннуг в Республике Тува, сообщает в соцсетях команда Азиатской номадической экспедиции.

«Камень почти убран с запланированных секторов и выясняется, что на поверхности глины фиксируются довольно многочисленны следы жертвоприношений, вполне вероятно, что как животных, так и людей», — говорится в сообщении.

Археологи нашли кости, похожие на лошадиные. Специалисты продолжат исследовать курган.

Курган Туннуг находится на севере Тувы. Он расположен в Турано-Уюкской котловине. Там найдено множество курганов IX-VII веков до н. э. Ученые отметили, что высока вероятность того, что останки могут быть нетронуты разложением, так как курган находится в зоне вечной мерзлоты.