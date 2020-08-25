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Украина подаст воду в Крым только в случае катастрофы

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: Aleksander Kaasik / CC BY-SA 4.0

Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

«В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — приводит «Лента.ру» слав Кравчука, сказанные им в интервью украинским СМИ.

Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Также, по его словам, Украина «никогда в жизни» не даст воду промышленным предприятиям и военным базам.

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Российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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