Песков назвал глупостью заявления о скором начале войны с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление командующего ВМС Украины о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке [Украины]», — приводит ТАСС слова Пескова. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина усиливает свой военный флот и готовится к полномасштабной военной конфронтацией с Россией на море.

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Он назвал возможным сигналом к обострению ситуации начало восстановления Северо-Крымского канала со стороны РФ. «Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал…, то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», — добавил он.

В марте 2014 года после политического кризиса и госпереворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% жителей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.